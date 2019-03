RMC SPORT - Moriero: "Roma, non era il momento di esonerare DiFra"

© foto di Federico Gaetano

L’ex di Roma Francesco Moriero è intervenuto nel "Live Show" di RMC Sport per parlare dell'esonero di Di Francesco e del possibile approdo in panchina di Ranieri: "Non è colpa sua, ma neanche della società. C’è stato un errore da parte di tutti. Di Francesco ha portato la Roma in semifinale di Champions, ha scoperto Under e Zaniolo, ha iniziato la stagione con addii importanti, ha tanti giovani in rosa e ha avuto quindi delle difficoltà. Allenare a Roma è difficile, è una piazza che pretende e merita di vincere. I risultati non sono arrivati e bisogna accettare il verdetto".

Su Ranieri: "È un allenatore tranquillo, la Roma deve entrare nelle prime quattro. Con lui o con Di Francesco non cambia molto. La Roma col Porto ha perso, ma la partita è stata decisa dal VAR e da errori scandalosi. Non era il momento giusto per mandare via Di Francesco, credo che neanche la società sia contenta di mandarlo via".