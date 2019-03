RMC SPORT - Oddo: "Milan favorito? No, nel derby può succedere di tutto"

© foto di Andrea Rosito

Attraverso le frequenze di RMC Sport, Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha parlato così nella trasmissione "MilanNews" del momento del Milan in vista del derby di domenica: "Milan favorito? Nei derby non ci sono mai favoriti. Certamente arriva al match molto bene dal punto di vista mentale, sta meglio dell'Inter e arriva meglio dei nerazzurri, ma il derby è sempre il derby. Nelle partite secche può succedere di tutto".

Sulla partita che farà il Milan: "Ogni allenatore ha le sue idee e prepara le partite anche in base ai giocatori che ha. Gattuso è arrivato al Milan in un momento difficile e ha scelto un certo modo di giocare che ha dato i suoi frutti. Se lui continua ad avere un atteggiamento di questo tipo è perché crede che sia quello che rende di più".