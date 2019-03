© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato su RMC Sport della grande prova della Juventus contro l'Atletico Madrid: "C'è stata troppa presunzione all'andata in Spagna. Credo che questa lezione sia servita alla Juventus, che ora farà sul serio. Il calcio italiano deve augurarsi che la squadra di Allegri arrivi in finale. I quarti? Il Porto tra tutte credo sia quella meno forte. La Roma è stata eliminata per la sua sbadatezza, all'andata ha preso un gol ridicolo. Kean? Sarebbe stato bello se il 3-0 l'avesse fatto Kean. Sarebbe stato il coronamento di un sogno per questo ragazzo, che sarà il futuro del calcio italiano".