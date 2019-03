RMC SPORT - Pavarese: "Wanda ridicola. No a Ranocchia punta"

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto su RMC Sport durante il 'Live Show:

Alla Juventus ha fatto più bene prendere 2 gol all'andata o vincere la partita di ieri?

"C'è stata troppa presunzione all'andata in Spagna. Credo che questa lezione sia servita alla Juventus, che ora farà sul serio. Il calcio italiano deve augurarsi che la squadra di Allegri arrivi in finale. I quarti? Il Porto tra tutte credo sia quella meno forte. La Roma è stata eliminata per la sua sbadatezza, all'andata ha preso un gol ridicolo".

Su Kean:

"Sarebbe stato bello se il 3-0 l'avesse fatto Kean. Sarebbe stato il coronamento di un sogno per questo ragazzo, che sarà il futuro del calcio italiano".

Il Napoli punterà tanto sull'Europa League...

"L'obiettivo principale è arrivare a Baku, in finale. Il Napoli, insieme ad Arsenal e Inter, è tra le squadre favorite. Il 3-0 dell'andata può lasciare dormire sonni tranquilli ma domani vedremo comunque una formazione concentrata".

Sul caso Icardi:

"Il peccato è che chi è vicino al ragazzo non è gente di calcio e quindi vede le cose in maniera diversa. Se l'avesse gestito un uomo di calcio, non sarebbe mai uscito fuori tutto questo problema: sarebbe rimasto dentro 4 mura. Wanda in tv? L'eccesso di protagonismo porta al ridicolo. Mi auguro che domani non giochi Ranocchia centravanti".