RMC SPORT - Protti: "Kouamé importante. Il Napoli sa quello che vuole"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante anche del Livorno e oggi club manager della squadra amaranto, Igor Protti, a RMC Sport durante il Live Show ha toccato vari temi compreso quello legato al mercato del Napoli: "Se Kouamé è pronto per il Napoli? E' un giocatore importante e se una squadra come il Napoli ha deciso di puntare su di lui è perché sanno quello che prendono. Mi auguro che il Napoli si sia messo come obiettivo quello di vincere l'Europa League che resta una grandissima competizione a livello europeo. A Napoli stanno preparando l'addio di Mertens a fine stagione? Mertens ha fatto cose incredibili da centravanti anche se quest'anno sta facendo più fatica con il ritorno di Milik. Potrebbe anche essere che a fine stagione Mertens possa andar via da Napoli, ma sono situazioni da valutare a fine stagione".