© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erick Pulgar, dopo la sconfitta del Bologna in Coppa Italia, ha parlato in zona mista ai microfoni anche di RMC Sport: "Sto bene e mi sono inserito molto bene in questa squadra. Mi sono integrato bene in questo gruppo. Sto lavorando molto per correggere i miei errori ma voglio migliorare per essere importante per la squadra. Vivo il momento mentre quello che sarà il futuro non dipende da me. Io sto bene al Bologna e continuo a lavorare".