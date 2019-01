A RMC Sport, nel "Live Show", il giornalista ed opinionista Mario Sconcerti ha parlato così del possibile trasferimento di Allan dal Napoli al Paris Saint-Germain: "Manca uno come lui al PSG. I francesi hanno pagato oltre 200 milioni di euro per Mbappé, quindi direi che possono pagare tanto anche per un calciatore di cui hanno bisogno come Allan. Se il giocatore vuole andare via, insomma, va via".