Paolo Stringara, ex calciatore di Bologna e Inter, è intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport: “Chi ci ha guadagnato con Piatek al Milan? Il calcio non si può sapere. Un giocatore che fa bene da una parte può andare via e fare male con un'altra squadra. Piatek è stata una sorpresa, non so se possa fare lo stesso con i colori rossoneri. Tutti fanno cose per migliorarsi, a volte va bene, altre meno. Spero che questo ragazzi continui a fare quello che sta facendo".