Una Roma argentina evita la sconfitta al Maradona: partidazo di Soulé e Balerdi

Soulé e Balerdi trascinano la Roma al 3-3 contro il Napoli: i giallorossi rimontano due volte e salvano l’imbattibilità in campionato. Gasperini elogia la reazione della squadra.

La Roma evita la prima sconfitta in campionato grazie a due argentini, nella casa dell’argentino per eccellenza. Allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli si porta sul doppio vantaggio con Anguissa e McTominay, ma Soulé riapre la partita e Balerdi firma il momentaneo pareggio. Gli azzurri tornano avanti, ma quando la sconfitta sembra ormai vicina, è ancora il numero 26 ex Olympique Marsiglia a trovare la rete del definitivo 3-3, salvando i giallorossi allo scadere.

Roma, sconfitta evitata a Napoli. Gasp si gode lo spirito dei suoi

Una Roma capace quindi di soffrire, reagire e restare aggrappata alla partita fino all'ultimo. Gasperini si gode la risposta dei suoi, pur senza nascondere qualche imprecisione di troppo. “A un certo punto della gara ci sentivamo forti”, ha sottolineato il tecnico, affermando inoltre di aver avuto la sensazione di poter addirittura vincere il match. Il Napoli resta un avversario di grande qualità, ma la Roma esce dal Maradona con una consapevolezza in più: quella di potersela giocare contro chiunque.

Roma, i numeri del match contro il Napoli

A confermare l’equilibrio del 3-3 sono anche i numeri, con la Roma che ha provato più volte a trovare la porta: 19 tiri contro i 13 del Napoli. I partenopei, però, sono stati più precisi, centrando lo specchio nove volte contro le cinque giallorosse. La squadra di Gasperini ha gestito maggiormente il pallone, con il 56% di possesso e 547 passaggi completati con l’89% di precisione. Undici i corner per la Roma, appena due per il Napoli.