Roma, oggi arriva il Cagliari: Dybala verso la panchina. Ufficiale il rinnovo di Lulli
Marco Campanella
Dopo aver evitato la prima sconfitta in campionato contro il Napoli, la Roma torna in campo questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico per affrontare il Cagliari di Fabio Pisacane. L'obiettivo è dare continuità all’ottimo percorso intrapreso e proseguire la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A.
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L'attesa è soprattutto per Paulo Dybala, che punta a tornare tra i convocati dopo lo stop delle ultime settimane. “L’unico recupero possibile è quello di Dybala, sarebbe già positivo portarlo in panchina. Ho buona fiducia”, ha spiegato Gasperini alla vigilia. La decisione arriverà dopo l'ultimo test a Trigoria, in programma questa mattina.
Per quanto riguarda il resto dell’infermeria, il rientro di Koné appare difficile prima della sosta, mentre Svilar potrebbe tornare a disposizione la prossima settimana, con il Manchester nel mirino.
Sul fronte della formazione, invece, Gasperini non esclude alcuni cambi: le scelte definitive arriveranno dopo aver valutato le condizioni dei singoli e le caratteristiche dell’avversario.
Roma, intanto Lulli rinnova: ufficiale la firma fino al 2031
La Roma ha ufficializzato il rinnovo di Emanuele Lulli fino al 30 giugno 2031. L'esterno giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti, ha già trovato il primo gol contro il Genoa e ora vede il proprio lavoro ripagato da un club che continua a puntare molto sui giovani del vivaio. “Sono felice per Lulli perché si merita tutto quello che sta ottenendo, l'obiettivo è di crescere tutti individualmente”, ha dichiarato Gasperini.