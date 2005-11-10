Roma, oggi arriva il Cagliari: Dybala verso la panchina. Ufficiale il rinnovo di Lulli

Dopo aver evitato la prima sconfitta in campionato contro il Napoli, la Roma torna in campo questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico per affrontare il Cagliari di Fabio Pisacane. L'obiettivo è dare continuità all’ottimo percorso intrapreso e proseguire la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A.

Roma, oggi il Cagliari: stamattina il momento della verità su Dybala. Gasp: “Rotazioni? Probabile”

L'attesa è soprattutto per Paulo Dybala, che punta a tornare tra i convocati dopo lo stop delle ultime settimane. “L’unico recupero possibile è quello di Dybala, sarebbe già positivo portarlo in panchina. Ho buona fiducia”, ha spiegato Gasperini alla vigilia. La decisione arriverà dopo l'ultimo test a Trigoria, in programma questa mattina.

Per quanto riguarda il resto dell’infermeria, il rientro di Koné appare difficile prima della sosta, mentre Svilar potrebbe tornare a disposizione la prossima settimana, con il Manchester nel mirino.

Sul fronte della formazione, invece, Gasperini non esclude alcuni cambi: le scelte definitive arriveranno dopo aver valutato le condizioni dei singoli e le caratteristiche dell’avversario.

Roma, intanto Lulli rinnova: ufficiale la firma fino al 2031

La Roma ha ufficializzato il rinnovo di Emanuele Lulli fino al 30 giugno 2031. L'esterno giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti, ha già trovato il primo gol contro il Genoa e ora vede il proprio lavoro ripagato da un club che continua a puntare molto sui giovani del vivaio. “Sono felice per Lulli perché si merita tutto quello che sta ottenendo, l'obiettivo è di crescere tutti individualmente”, ha dichiarato Gasperini.