© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un osservato speciale e mezzo per il direttore sportivo della Roma, Monchi, nella sfida di domani tra i giallorossi e il torino all'Olimpico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il dirigente monitorerà da vicino Andrea Belotti in ottica di un possibile assalto in estate e anche se non sarà in campo a causa della squalifica proverà a capire qualcosa in più anche su Sualiho Meite, centrocampista nel mirino del ds spagnolo.