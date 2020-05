Roma, c'è l'accordo col Valencia per Florenzi: resterà in Spagna anche oltre il 30 giugno

E' stato trovato l'accordo tra il Valencia e la Roma per la permanenza di Alessandro Florenzi in Spagna fino al termine della stagione in corso e dunque anche oltre il 30 giugno come da accordi precedenti. Gli spagnoli copriranno il 70% dello stipendio dell'esterno, mentre il restante 30% sarà ancora a carico della Roma. Solo al termine della stagione e dunque presumibilmente ad agosto, le parti si incontreranno per parlare dell'eventuale permanenza nella Liga del giocatore oppure per il ritorno a Trigoria per l'ex capitano. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.