Roma, c'è l'Inter nel futuro di L. Pellegrini: clausola invitante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Lorenzo Pellegrini potrebbe tingersi di nerazzurro. L'Inter sembra voler fare sul serio per regalarsi questo centrocampista che sembra aver raggiunto un ottimo grado di maturazione. E' un classe '96 ma ha progressivamente acquisito l'esperienza necessaria per assumersi sempre più responsabilità. E anche a livello internazionale è ormai un calciatore più che affidabile. Elemento di qualità che a metà campo può ricoprire più ruoli (può fare il centrale ma anche il trequartista), è un obiettivo realizzabile per l'inter anche in virtù del fatto che la sua clausola rescissoria non è elevatissima, trenta milioni di euro. Il giocatore da parte sua non si sbilancia eccessivamente: "Restare qui mi renderebbe orgoglioso ma a volte ci sono dinamiche che ti portano altrove", ha detto il ventiduenne calciatore cresciuto nella Roma. In passato lo avevano cercato anche la Juventus e recentemente il Milan ma l'Inter adesso pare il pole-position.