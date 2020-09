Roma, caccia anche al bomber di riserva: Bustos difficile, l'alternativa è il ritorno di Kalinic

vedi letture

Non solo il centravanti titolare. In attesa che si sblocchi l'affare Milik-Dzeko, la Roma è alle prese con la ricerca anche del bomber di riserva, visto che Mkhitaryan non può fare quel ruolo se non in situazioni di piena emergenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'ideale sarebbe l'argentino Nahuel Bustos, classe 1998 che il Talleres di Cordoba ha messo in vendita: i 10 milioni richiesti sono però troppi per i giallorossi. L'alternativa è invece rappresentata dal ritorno di Nikola Kalinic ma difficilmente l'Atletico Madrid lo regalerà.