Roma, ci risiamo: Mourinho mette mezza squadra sul mercato. Sei indiziati per l'addio

Sono settimane di pianificazione, trasformazione e possibile rivoluzione quelle che si parano davanti alla Roma da qui al mercato invernale. I giallorossi hanno dovuto fare i conti con troppi giocatori indisponibili per infortunio, l'allenatore Mourinho è stufo di questa situazione ed è pronto a replicare in sostanza quanto fatto nel 2021 dopo la disfatta sul campo del Bodo/Glimt quando in sostanza mise sul mercato mezza squadra.

Secondo quanto si legge nell'edizione odierna de Il Corriere di Roma, sono quattro più di altri gli indiziati per un'epurazione che cominci già in inverno: non stupirà leggere il nome di Renato Sanches, protagonista dello spiacevole ingresso in campo e seguente sostituzione dopo 18 minuti a Bologna nell'ultimo weekend. Il portoghese potrebbe tornare al PSG (è in prestito con diritto di riscatto) già a gennaio.

Possibile l'addio con Leonardo Spinazzola: ha il contratto in scadenza e non sarà rinnovato, in estate poteva andare in Arabia ma Mourinho mise il vito. Oggi, si legge, non lo rifarebbe. Neanche Houssem Aouar ha trovato il giusto feeling con lo Special One: infortunato, a gennaio andrà in Coppa d'Africa e tornerebbe a febbraio in campo, ma con un ruolo marginale. Nella testa di Mourinho è già un ex il centrale Chris Smalling, la data del cui rientro rimane un mistero. A forte rischio anche le posizioni del capitano Lorenzo Pellegrini e del centravanti Andrea Belotti, visto che rientrerà pure Abraham.