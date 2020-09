Roma, continua il braccio di ferro con il Manchester United per Smalling

Continua il braccio di ferro fra Roma e Manchester United per Chris Smalling. Come su legge sulle colonne de Il Messaggero a Trigoria stanno valutando di presentare una nuova offerta dopo quella di 12 milioni rifiutata dai Red Devils. Fienga punta ad un sostanzioso sconto o ad un prestito last-minute. L'acquisto di Smalling è legato anche alla cessione di Fazio, se la Fiorentina dovesse puntare sull'argentino e non su Lyanco allora qualcosa si potrebbe sbloccare in anticipo, altrimenti l'alternativa sarebbe Todibo difensore classe '99 del Barcellona.