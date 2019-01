© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Trattativa aperta fra Roma e Udinese per Rodrigo De Paul. Come vi abbiamo raccontato, l'argentino è un obiettivo giallorosso soprattutto per l'estate. Ma, riporta il Corriere dello Sport, le due società stanno già lavorando sul possibile affare, e la Roma punta a inserire alcuni giovani: da Coric a Luca Pellegrini e Celar, l'Udinese non sembra insensibile a questa possibilità.