Roma, Di Francesco non rischia l'esonero anche se perde col Milan

Come riportato da Sky Sport, nonostante l'umiliazione subìta in Coppa Italia contro la Fiorentina, Eusebio Di Francesco rimarrà l'allenatore della Roma anche in caso di sconfitta contro il Milan domenica sera allo stadio Olimpico. Pallotta e gli altri dirigenti continuano a dare carta bianca a Monchi, il quale ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico abruzzese.