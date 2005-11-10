Roma, difesa d'acciaio: è la migliore dell'anno. E ora Gasp ha l'imbarazzo della scelta

Il calcio di Gian Piero Gasperini parte dall'aggressività: baricentro alto, pressione nella metà campo avversaria e ricerca immediata del recupero del pallone. Un atteggiamento che potrebbe esporre la squadra alle ripartenze, ma la Roma ha trovato un equilibrio che le permette di sostenere il peso della propria proposta offensiva. In questo avvio di campionato sono appena tre i gol subiti. Allargando l'orizzonte all'inizio della stagione 2025-26, i giallorossi hanno incassato soltanto 34 reti: nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio nello stesso periodo. Nelle ultime 43 partite, inoltre, la Roma presenta la migliore difesa del campionato e, considerando i principali tornei europei, è seconda soltanto all'Arsenal.

Da Mancini a N'Dicka, quante soluzioni per Gasperini

La solidità nasce anche dalla qualità degli interpreti. Hermoso è tornato a essere una certezza dopo la difficile esperienza precedente e il successivo prestito al Bayer Leverkusen, mentre Mancini e N'Dicka rappresentano ormai due colonne del reparto. Alle loro spalle crescono ulteriormente le alternative: Balerdi, titolare contro l'Inter e nuovamente convocato dall'Argentina, sta guadagnando spazio nelle gerarchie, mentre Ghilardi continua il suo percorso di crescita. Una profondità che permette a Gasperini di cambiare interpreti senza perdere solidità.

Svilar ultima garanzia del muro giallorosso

Quando la pressione viene superata e la difesa concede qualcosa, c'è poi Mile Svilar. Il portiere, nominato miglior estremo difensore della Serie A nelle ultime due stagioni, continua a incidere con interventi decisivi, come quelli messi in mostra contro Torino e Inter. È l'ultimo tassello di un sistema che ha permesso alla Roma di costruire i propri risultati partendo dalla fase difensiva. Gasperini continua a lavorare sugli errori individuali che hanno provocato le poche reti incassate, ma il dato complessivo racconta già una squadra capace di attaccare con tanti uomini senza perdere compattezza. A scriverlo è il Corriere dello Sport.