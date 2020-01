© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se ieri è arrivato il rinnovo di Kolarov, in futuro potrebbe essere il turno di Pellegrini. Finora tra lui e la Roma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non c’è stato mai alcun contatto e non è previsto a breve. Pellegrini alla Roma è felice, ma vuole anche capire le prospettive del club. Esattamente, come la Roma vuole presentarsi da Lorenzo con un progetto all'altezza. "Sono certo che quando ci siederemo sarà per entrambi il momento giusto per parlare del contratto - ha detto Fienga -, convinti che le prospettive future che il club potrà presentargli rafforzeranno la sua volontà di proseguire la carriera con la Roma". L’attuale contratto scade nel 2022, ma la Roma e Lorenzo vogliono un domani ancora più bello.