Roma, fasce bollenti: Florenzi e Karsdorp rischiano la cessione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Pellegrini potrebbe non essere l'unico terzino ceduto dalla Roma. Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere di Roma infatti la squadra giallorossa potrebbe rivoluzionare le fasce e favorire la partenza anche di Alessandro Florenzi e Rick Karsdorp. Il primo non è più considerato incedibile e ora di fronte un'offerta di più di 20 milioni di euro potrebbe essere ceduto, mentre Karsdorp arrivato due stagioni fa e dopo numerosi infortuni sarà ceduto nel caso arrivasse un'offerta che non rappresenti una minusvalenza per i giallorossi.