Roma, Fienga fissa gli obiettivi: "Europa League competizione che vogliamo vincere"

Prima del match contro il Siviglia, il CEO della Roma Guido Fienga ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Come sapete l'azionista e attuale proprietario Pallotta con i suoi soci ci ha comunicato questa notte un accordo che porterà il passaggio della Roma al gruppo Friedkin. In questo momento, le comunicazioni, essendo la Roma quotata in borsa, non possono che seguire i canali ufficiali. Spero che questo cambiamento porterà alla crescita della Roma come tutto quel che ha fatto l'attuale azionista".

Motivazioni in più dettate dal cambio di società?

"Questa sera non servivanno altre motivazioni. La squadra è arrivata in Germania motivata. Questa è una competizione che vogliamo vincere".

I segnali sono positivi?

"Sono tutti molto concentrati. Prima di una partita, soprattutto contro un avversario così difficile, è difficile far previsioni. I giocatori sono motivati e non possiamo che essere positivi".