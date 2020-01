Roma, Florenzi ai saluti: ecco i motivi dell’addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sabato sera alle 20.45 la Roma affronta il Sassuolo e il mercato sarà chiuso già da 24 ore. Probabilmente, però, non si dovranno più aggiornare le statistiche di Florenzi in giallorosso. Ventotto gol in 280 partite con la prima squadra e un campionato conquistato con la Primavera: questo il bottino con cui il 24 capitolino sta per salutare la sua città. Alle porte c’è il Valencia con la trattativa che ha subito una brusca accelerata solo nelle ore immediatamente successive al derby. La panchina con la Lazio, infatti, sarebbe stata l’ultima goccia a far traboccare il vaso. Chi lo ha visto entrare negli spogliatoi dell’Olimpico prima della partita, lo descrive scuro in volto come poche altre volte in carriera. La decisione di andar via era stata presa, ma la società da tempo pensava a delle alternative. Il recupero tardivo di Santon ha solamente rallentato un addio che prima di Natale sembrava già sancito. “Vi farò piangere” disse lo stesso Florenzi a una dipendente uscendo dall’Olimpico dopo la gara con la Spal. A infiammare il giallo poi sono arrivate anche le parole di Pellegrini alla Rai: “Non so dove sarà il futuro di Alessandro, ma spero qui a Roma”.

GIORNATA - Ora appare difficile pensare che il capitano giallorosso possa fare un passo indietro. Quello di ieri, addirittura, potrebbe esser stato l’ultimo o il penultimo allenamento a Trigoria. La mattinata, però, era cominciata come al solito: seduta di scarico per chi ha giocato contro la Lazio e pranzo al centro sportivo. Contestualmente, invece, andava in scena il summit di mercato tra Petrachi e l’agente di Florenzi, Lucci. Via libera al procuratore per volare in Spagna a trattare gli ultimi dettagli con il Valencia e chiudere, se possibile, già nella giornata di oggi. La formula sarebbe a titolo definitivo, probabilmente un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni, ma non legato all’accesso in Champions della squadra iberica. I nodi per far saltare il banco potrebbero esser due: il poco tempo rimasto alla chiusura del mercato non gioca a favore dei tanti passaggi burocratici che ingolfano le trattative con la Spagna e poi c’è l’ingaggio del giocatore. A Roma percepisce 3,5 milioni a stagione con un contratto in scadenza nel 2023. Il Valencia anche solo avvicinandosi a quelle cifre farebbe diventare Florenzi il giocatore più pagato della rosa.

RAGIONI - Un lusso, quello del 24 giallorosso, che Petrachi non vuole più permettersi. Tra gli obiettivi del diesse c’è anche quello di abbassare il monte ingaggi del club e Florenzi, non considerato un titolare da Fonseca, diventa una delle miglior pedine sacrificabili. Nell’addio alla Roma c’è anche il fattore tecnico. A fine ottobre il tecnico portoghese aveva comunicato al giocatore di non vederlo come terzino, salvo poi schierarlo in quel ruolo solo in casi di necessità. Come esterno d’attacco Zaniolo e Under sono davanti per gerarchie e questo non ha fatto altro che acuire il malumore del calciatore. In ultimo non sarebbero piaciuti ad alcuni suoi compagni anche alcuni atteggiamenti, vedi l’intervallo di Marassi con la Sampdoria. Il risultato era di 0-0, ma la prestazione della Roma era ben al di sotto della sufficienza e le telecamere di Sky inquadrano un sorridente Florenzi scherzare con alcuni giocatori blucerchiati finché uno spazientito Kolarov non lo ha ripreso a brutto muso davanti a tutti, invitandolo ad accelerare l'ingresso in campo. Piacere non avranno fatte neanche i “like” di Totti e Fonseca ai commenti dei tifosi su Instagram “vendete Florenzi”. E proprio il distacco sempre più ampio tra lui e i supporters della Roma sta spingendo ancora di più l’esterno a voltare pagina.