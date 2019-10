Roma, Fonseca: "Serie A difficilissima. Ogni gara da giocare al limite"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Udinese, facendo anche un punto sui suoi primi mesi in Italia: "La Serie A è veramente difficile. Tutte le squadre hanno qualità. Le ultime possono vincere contro le prime ed è sempre molto complicato vincere qui qualche partita. Dobbiamo sempre giocare al limite e ogni gara è sempre una storia diversa. Dobbiamo lavorare molto sull'aspetto strategico perché giochiamo contro moduli e sistemi diversi".