Roma, Fonseca: "Smalling continua ad avere fastidio al ginocchio. Nessuna lesione per Veretout"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dei giocatori attualmente indisponibili: "Veretout ha fatto gli esami e ha solo un fastidio e nessuna lesione. Mancini ha una piccola lesione che già aveva prima della partita, non è peggiorato e in pochi giorni tornerà a disposizione anche se magari non contro il Sassuolo. Smalling continua ad avere un piccolo dolore al ginocchio. Poi abbiamo Kumbulla e Fazio che sono tornati adesso dopo il Covid e non sono ancora in condizione per giocare".