Roma, Fonseca: "Trequartista? Veretout o Cristante, ma non sono il top"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato del ruolo di trequartista, con il tecnico dhe dovrà cercare una soluzione dopo gli infortuni di Mkhitaryan e Pellegrini: "Cristante ha già svolto questo ruolo in passato, ma né lui né Veretout hanno le caratteristiche ideali per fare il trequartista come le intendo io. Viste le circostanze, però, la scelta dovrà ricadere su uno di questi due".

