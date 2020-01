Roma-Friedkin, si punta al closing con Pallotta per fine mese

Oltre che per il mercato questo fine di gennaio sarà importante per la Roma anche sul fronte societario, con la trattativa per la cessione del club a Dan Friedkin. Come riporta il Corriere dello Sport il manager texano in questi giorni è, assieme al figlio Ryan, fra Milano e Lugano con l'obiettivo di completare l'iter sugli accertamenti con gli advisor necessari per il passaggio di mano. L'obiettivo è infatti quello di chiudere l'operazione entro fine mese. Vista la sua presenza in Italia non è da escludere che si diriga questa sera a Torino per vedere il match di Coppa Italia dei giallorossi contro la Juventus.