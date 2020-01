Roma, Friedkin vuol chiudere l'acquisto entro il derby del 26 gennaio

Dan Friedkin vuol chiudere per l'acquisto della Roma entro il derby del prossimo 26 gennaio. In questi giorni, spiega la Gazzetta dello Sport, prenderà il via l'ultima 'due diligence' che dovrà scovare eventuali criticità passate che potrebbero riapparire in futuro. Dalla Roma assicurano che non ci saranno problemi di sorta, con Friedkin che potrebbe così vivere il suo primo derby da proprietario della Roma a pochi giorni dalla fine della sessione di mercato.