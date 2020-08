Roma, Friedkin vuole un grande del calcio italiano: la tentazione è il ritorno di Totti

vedi letture

Francesco Totti e la Roma. Con l'addio di Pallotta, il sogno di molti tifosi è quello di rivedere il Pupone in giallorosso. E questa, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe anche l'idea dei Friedkin. Detto che per il ruolo di direttore sportivo l'obiettivo (complicato, ovviamente) è >Fabio Paratici, la famiglia texana vorrebbe un nome di peso, che conosca il calcio italiano, da inserire nell'organigramma.

Chi meglio di Totti? Nessuno, ovviamente. Convincerlo, però, non sarà facile: in questi mesi lontano da Trigoria ha aperto una sua società ed è soddisfatto dell'attività. Per tornare, scrive il quotidiano, vorrebbe una carica operativa ben precisa. Quanto agli altri dirigenti, detto che Fienga resterà e Baldini no (anche perché legato a Pallotta, non alla Roma), dovrebbe uscire dall'organigramma il vicepresidente Baldissoni, che però continuerà a seguire la vicenda stadio. Confermati alcuni dirigenti (Calvo, Zubiria, Gombar padre e figlio, Qaddourah), ai saluti due uomini di fiducia di Pallotta come Zecca e Lippie. E sul fronte della comunicazione è attesa una vera e propria rivoluzione.