Roma, futuro incerto per Under: Everton e Atalanta monitorano la situazione

Cengiz Under e un futuro ancora incerto. Il turco non è riuscito a essere protagonista come avrebbe voluto e se la Roma avrà bisogno di fare cassa il suo nome potrebbe entrare in alcune trattative. In Italia ci pensa l'Atalanta, mentre all'estero occhio all'Everton di Carlo Ancelotti, che lo vorrebbe per provare a farlo esplodere definitivamente. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.