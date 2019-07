© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prossima potrebbe essere la settimana decisiva per capire se la trattativa per lo sbarco alla Roma di Gonzalo Higuain potrà avere un futuro. Come riporta La Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni il club capitolino incontrerà Nicolas Higuain, fratello-agente del centravanti della Juventus. Base operativa per i bianconeri la cessione del cartellino per 36 milioni di euro (9 per il prestito e 27 per l'obbligo di riscatto.

Il vedo nodo da risolvere è quello legato all'ingaggio: l'argentino oggi incassa circa 7 milioni di euro netti a stagione dai campioni d'Italia, mentre la Roma ne offre 4,5.

Possibile, dunque, che la Juventus prenda in esame l'ipotesi di una buonuscita nei confronti del centravanti per convincerlo a lasciare Torino e la squadra di Maurizio Sarri.