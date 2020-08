Roma, idea Guendouzi per la mediana. Servono 40 milioni e la concorrenza non manca

Secondo quanto rivelato da The Sun sul centrocampista Matteo Guendouzi, in uscita dall’Arsenal, si starebbe muovendo anche la Roma. Il neo proprietario Friedkin infatti vorrebbe dare un’impronta british alla squadra giallorossa e starebbe così studiando il mediano classe ‘99. La concorrenza per il francese è però di altissimo livello – Barcellona e Paris Saint-Germain su tutte – così come il costo visto che i londinesi chiedono almeno 40 milioni di euro.