Roma, idee di mercato tra suggestioni e ritorni di fiamma

La Roma pensa al futuro, e benché numerosi capitoli siano ancora da scrivere, compreso quello più importante relativo al passaggio di proprietà tra Pallotta e Friedkin, non mancano idee di mercato da tenere in considerazione e chissà anche sviluppare quando sarà possibile farlo. Il nome più illustre preso in considerazione è quello legato alla possibilità che Mario Gotze possa concludere il suo rapporto con il Borussia Dortmund per sposare un progetto nel nostro calcio. La questione da risolvere è economica, poiché l’ingaggio percepito dal tedesco è decisamente più alto rispetto alle attuali possibilità giallorosse e la concorrenza non manca. Da tenere in considerazione come vice Dzeko anche il profilo di Pinamonti, per il quale si sussurra di una possibilità legata all’inserimento a parziale contropartita del cartellino di Perotti che farebbe così ritorno alla maglia rossoblu del Genoa. Infine le piste sudamericane, perché in casa giallorossa il profilo di Almendra del Boca Juniors era stato seguito da vicino la scorsa estate, così come qualche mese più tardi si erano prese informazioni rilevanti anche sull’attaccante Gaich del San Lorenzo. Insomma, scenari in evoluzione che aspettano di entrare nel vivo.