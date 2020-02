vedi letture

Roma, ieri l'agente di Smalling presente all'Olimpico: incontro col giocatore per il futuro

Contatti continui tra la Roma e il Manchester United per il riscatto di Chris Smalling. Il club sta parlando anche con l'entourage del giocatore, con uno degli agenti che ieri è stato visto all'Olimpico per la partita contro il Lecce. In precedenza, lo stesso procuratore aveva incontrato il difensore per fare il punto sulla possibile permanenza in giallorosso, con l'inglese che comunque da tempo sta dicendo di trovarsi benissimo nella capitale. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.