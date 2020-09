Roma, il CEO Fienga sui diritti tv: "Cambiati tempi, prodotto va assolutamente rivisto"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo Premium Partner Tiscali, il CEO della Roma, Guido Fienga, si è soffermato brevemente anche sul tema dei fondi di private equity per i diritti tv: "La Roma è sempre in prima fila per migliorare il prodotto calcio all'estero e per massimizzare il valore dei diritti della Serie A in Italia. Siamo in un momento di cambiamento dei modelli di business e fruizione del contenuto. Con il Covid aumenta il pubblico in tv ed è un prodotto di mercato che va assolutamente rivisto. La Roma - ha spiegato Fienga - accoglie qualsiasi tipo di stimolo e partner per garantire una crescita del prodotto e delle risorse da distribuire".

