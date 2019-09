© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel clima di grande fiducia in cui si sta sviluppando la nuova Roma, l'apporto dei senatori è sempre più importante: basti pensare a quanto sta incidendo il serbo Aleksandar Kolarov nell'economia del gioco di Fonseca. Un impegno molto apprezzato dalla società, pronta a offrire il rinnovo all'esterno di difesa per un anno con opzione per un secondo anno: lo si legge quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport.