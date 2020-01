© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa potrebbe essere una settimana importante per la Roma nella trattativa per la conferma di Chris Smalling nella Capitale. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport in questi giorni il ds Gianluca Petrachi incontrerà gli agenti del difensore per alzare l'offerta da presentare al Manchester United che chiede 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del difensore.