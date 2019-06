Roma, Juve pronta a mettere sul piatto Higuain per arrivare a Zaniolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Nicolò Zaniolo è tutt'altro che scritto. La Roma vorrebbe in tutti i modi rinnovare il contratto per convincerlo a restare anche il prossimo anno nella Capitale. I giallorossi gli proporranno un ricco adeguamento salariale, ma non è detto che ciò basti per trattenerlo.

Valutazione e pretendenti - Pallotta non lo vorrebbe cedere anche per una questione di immagine, dopo l'addio amaro di Daniele De Rossi e quello necessario di Edin Dzeko, ma la Juventus e l'Inter non mollano la presa e aspettano il momento migliore per provare a rilanciare.

Contropartite di lusso - I nerazzurri stanno provando a inserire Mauro Icardi come potenziale contropartita per convincere i giallorossi a mollare, ma l'argentino non pare assolutamente intenzionato ad andarsene, soprattutto nella Capitale. Allora ecco che la Juventus potrebbe mettere sul piatto una carta decisamente a sorpresa: Gonzalo Higuain. Il Pipita farà ritorno a Torino per il mancato riscatto da parte del Chelsea e nonostante Sarri sarebbe contento di trattenerlo, i conti devono tornare e Paratici vorrebbe sacrificarlo, magari proprio per ottenere il cartellino del talento romanista in cambio.