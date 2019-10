Roma, Kluivert: "DiFra puntava sulle certezze, Fonseca più adatto a me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert è stato uno dei giocatori galvanizzati dall'avvio di Paulo Fonseca alla guida della Roma. Non è una sorpresa, quindi, che il giovane esterno olandese parli benissimo del nuovo tecnico. Ecco quanto riportato da ad.nl: “L’anno scorso Di Francesco era sotto pressione e per lui era molto complicato provare qualcosa con i giovani come me. Quindi il tecnico puntava più sulle certezze, lo capisco. In questa stagione invece sta andando tutto molto meglio con Paulo Fonseca, sembra anche più adatto al mio calcio. E con lui adesso parliamo inglese a Roma e per me è più facile capirlo. In questa stagione sento più fiducia dal club e dai miei compagni, lo sento molto bene e quando hai fiducia nei tuoi mezzi accadono le cose belle. Ho segnato due gol in questo inizio di stagione, ma voglio arrivare a 12,13 anche 14 reti. Posso farcela".