© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine dell'annuncio del suo prolungamento fino al 2021, il laterale serbo della Roma Aleksandar Kolarov parla così della scelta di rimanere in forza alla squadra di Fonseca per un'altra stagione: “Desidero ringraziare la società per questo rinnovo, che è motivo di grande soddisfazione per me. Anche oggi lo vivo come un nuovo punto di partenza: intendo migliorarmi ancora e contribuire alla crescita costante del club”.