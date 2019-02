Roma, l'imperativo di Pallotta: Champions o addio a Di Francesco-Monchi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sul futuro della Roma. Il mercato di Monchi c'è e finalmente si vede, almeno in campo, nelle scelte di Eusebio Di Francesco. L'obiettivo principale della proprietà è la Champions: in caso di fallito approdo, non saranno confermati nè l'allenatore nè il direttore sportivo.