Roma, le tappe per il rinnovo di Zaniolo. E la Juve osserva la vicenda

Trattativa lunga e complessa. Partiranno presto i contatti ufficiali tra la Roma e l'entourage di Nicolò Zaniolo per discutere del rinnovo del contratto stipulato la scorsa estate, quando il centrocampista classe '99 sbarcò nella Capitale nell'ambito dell'affare Nainggolan.

Il giovane centrocampista guadagna 300mila euro a stagione e alla luce dell'exploit degli ultimi mesi si lavora a un contratto decisamente più sostanzioso. Dalla prossima settimana il via agli incontri ufficiali, ma l'accordo definitivo - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - potrebbe arrivare a fine stagione con Zaniolo che punta a un ingaggio da due milioni di euro netti l'anno.

Non è escluso l'inserimento nel nuovo accordo di una clausola rescissoria. Ad oggi, l'intesa è ancora tutta da trovare e la Juventus - in caso di fumata nera - resta spettatrice interessata.