Roma, Lukaku apre all'ipotesi di rimanere in giallorosso. "Devo essere intelligente"

vedi letture

Romelu Lukaku potrebbe rimanere in giallorosso. Il centravanti della Roma, arrivato in prestito dal Chelsea nell'estate scorsa, apre all'ipotesi di restare dopo le ultime settimane, ottime, con Daniele De Rossi. Lukaku sta ragionando sull'eventuale permanenza, anche se la Roma dovrebbe sborsare circa 37 milioni di euro per confermarlo.

Ed è difficile per lui che si apra una pista in Arabia, come spiega Il Corriere dello Sport. Anche perché l'idea, soprattutto in un momento di crescita come questo, è quella di rimanere in Europa. La situazione è però complicata perché i Friedkin vorrebbero ridurre i costi e - fra stipendio e cartellino - il belga costa molto.

Finora ha segnato 18 gol in 35 partite, con una media superiore alla rete ogni due gare. La necessità è però quella di valutare la situazione ed eventualmente pensare a rimanere. "Non voglio polemiche con l'Inghilterra, lo sapete, devo essere intelligente (ride, ndr)", le parole rilasciate proprio da Lukaku dopo la partita contro il Brighton vinta per 4-0 dai capitolini. "Ho visto l'amore dei tifosi per questa magnifica squadra. Nainggolan mi ha preparato tanto negli ultimi giorni, come devo comportarmi alla Roma. I miei compagni sono sempre stati bravissimi con me, Mourinho mi ha aiutato e adesso De Rossi mi sta aiutando tanto e cerco di dare il massimo alla Roma, Tanta gente non sapeva della mia situazione, alla fine ringrazio la Roma per avermi aiutato".