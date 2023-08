Roma, Mourinho è squalificato: in panchina andrà Bruno Conti, 18 anni dopo

vedi letture

La Roma riparte da Bruno Conti, almeno per le prime due partite della stagione. Squalificato José Mourinho come il suo vice Salvatore Foti e altri due membri dello staff, toccherà all'ex leggenda giallorossa guidare la squadra dalla panchina per il debutto con la Salernitana e la sfida della settimana seguente contro il Verona. "Quando la Roma chiama è impossibile non rispondere", ha spiegato Conti, che si prepara così a tornare sulla panchina dei giallorossi, seppure ad interim.

Da anni supervisore delle giovanili della Roma, Conti torna ad allenare i giallorossi dopo 18 anni, dal marzo 2005, quando subentrò al dimissionario Gigi Del Neri in una stagione da brivido, in cui la Roma si salvò con grande fatica ma conquistò anche la finale di Coppa Italia, che valeva il biglietto per l'Europa. L'anno dopo al suo posto subentrò Luciano Spalletti, proprio suggerito da Conti, che diede poi vita ad una epopea vincente in giallorosso.