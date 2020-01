Roma, non ti resta che Bruno Peres. Fonseca studia le mosse

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ne rimarrà solo uno. Non con il Parma, ma con il Genoa. Stiamo parlando della situazione dei terzini in casa Roma. Tra squalifiche, infortuni e giocatori sul piede di partenza, Fonseca dovrà trovare la soluzione migliore per fronteggiare le prossime due partite. L’emergenza inizia giovedì in Coppa Italia dove con ogni probabilità verranno schierati Kolarov e Florenzi, entrambi costretti a saltare la sfida di campionato di domenica per squalifica. Proprio in casa del Genoa, infatti, l’ex Shakhtar probabilmente non potrà contare anche su Spinazzola (in queste ore si sta studiando lo scambio con l’Inter per Politano), mentre Santon è tornato ad allenarsi in gruppo solo in parte da due giorni dopo la lesione muscolare rimediata nella sfida con l’Inter di fine anno. Zappacosta prima della fine di febbraio non rientrerà a causa dell’infortunio al crociato e di conseguenza a Marassi l’unico esterno di ruolo resta Bruno Peres, rientrato da due settimane nella Capitale dopo i prestiti fallimentari al San Paolo e al Recife.

SOLUZIONI - La condizione non è ancora delle migliori nonostante contro la Juventus abbia strappato la prima convocazione dopo il ritorno e già in Coppa Italia potrebbe entrare a gara in corso per mettere minuti nelle gambe in vista della sfida di campionato. Resta comunque il problema di chi possa giocare a sinistra e le ipotesi al momento prese in considerazione da Fonseca sono due. La prima prevede l’utilizzo a sinistra di uno tra Cetin e Jesus (più il primo). La Roma così giocherebbe con un terzino più bloccato e dando maggior libertà a Bruno Peres dall’altra parte. Oppure c’è la soluzione della difesa a tre. Il centrale turco giocherebbe al fianco di Smalling e Mancini, mentre sulla fascia a centrocampo finirebbe Diego Perotti con Bruno Peres sempre a destra e al centro la coppia Veretout-Diawara. L’attacco, invece, vedrebbe l’inserimento di Pellegrini e Under vicino a Dzeko.