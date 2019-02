© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe durare solamente una stagione l'avventura di Steven Nzonzi alla Roma. Secondo quanto riporta infatti il Daily Mirror, il centrocampista francese è finito nel mirino nell'Arsenal del suo ex allenatore Unai Emery. Per Nzonzi, quest'anno, si contano finora 29 presenze con un gol e due assist in maglia giallorossa.