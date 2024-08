Ufficiale Vi ricordate di Nzonzi? L'ex Roma oggi ha 35 anni ed è andato a giocare in Iran

Vi ricordate di Steven Nzonzi? L'ex centrocampista della Roma, reduce da una stagione in Turchia tra le fila del Konyaspor (35 presenze e 4 gol), è volato in Iran per giocare nel Sepahan. La formazione di Persian Gulf Pro League ha tesserato il francese, oggi 35enne, portando grande esperienza nella sua mediana.