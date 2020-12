Roma, Pau Lopez resta in uscita: ipotesi scambio di prestiti con Sirigu

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma si sta interrogando sul ruolo del portiere, con Mirante e Pau Lopez che non convincono a pieno per motivi diversi. Se lo spagnolo dovesse trovare una nuova collocazione, i giallorossi andrebbero su Salvatore Sirigu, potenzialmente in uscita dal Torino. La rosea ipotizza anche che possa nascere uno scambio di prestiti con protagonisti proprio Pau Lopez e Sirigu, anche se per il momento si tratta solo di un'ipotesi come tante.