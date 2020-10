Roma-Pellegrini, la scadenza è vicina ma non c'è fretta. I contatti per il rinnovo vanno avanti

Il restyling della Roma non passa soltanto dalla compravendita di calciatori e dal riassetto societario, ma anche dal rinnovo dei contratti più importanti. In questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport - per Pellegrini sono già stati avviati i contatti per prolungare: la scadenza 2022 non è lontana e va considerata, nell’ambito delle trattative con il futuro capitano. Non c’è fretta ma neppure pigrizia, insomma. Non tanto per la clausola da 30 milioni, che Pellegrini non ha voluto esercitare anche prima dell’ondata Covid, quanto per raggiungere un equilibrio stabile. Lorenzo è orientato a giocare il più possibile nella Roma, almeno finché si renderà conto che la società vuole puntare su di lui: i soldi contano, certo, ma più di tutto a lui importa del progetto tecnico.