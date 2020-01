Roma, Pellegrini: "Reazione che ci voleva. Vittoria che dà morale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, autore della doppietta che ha permesso ai giallorossi di battere il Parma e passare il turno in Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Roma TV.

Oggi c’è stata una reazione

“Questa aveva una doppia valenza, oltre a mandarci avanti in Coppa era importante vincere per il morale: lo sappiamo e oggi abbiamo dimostrato di avere voglia di vincere, non che non ne avevamo nella altre due gare, ma non ci siamo riusciti. Questa partita ci ha dato consapevolezza e voglia di guardare avanti”.

Come stai?

“Sto bene, i pestoni fanno male lì per lì, poi ricominci a correre: non volevo uscire, sono contento per i gol e per la vittoria della squadra”.

Sei contento per la doppietta? Come prendi le critiche?

“Riguardo le critiche le prendo positivamente perché tutti si aspettano tanto da me: è normale che quando si fa bene si prendono i compimenti e quando si fa male le critiche. Sotto questo spetto sono autocritico. Questa reazione la volevo tanto, ho lavorato tanto in settimana e nelle scorse settimane, ma purtroppo le prime due sono andate male. Al di là della prestazione era importante vincere e fare bene”.

Oggi avete giocato una partita tatticamente impegnativa

“Sì sapevamo che loro hanno questo modo di giocare sull’attaccante: era importante vincere le secondo palle altrimenti mandavano in difficoltà i nostri difensori. Mi sono abbassato perché Bryan era più basso centralmente e dovevamo tutti scendere per creare linee di passaggio. Abbiamo giocato tutti una gran partita e abbiamo dimostrato di voler vincere”.